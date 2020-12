Einbrecherinnen festgenommen

Die Wohnungsbesitzerin kam nach Hause in die Beethovenstraße und wunderte sich über Geräusche im Wohnzimmer. Dort machten sich zwei junge Frauen von außen an der Balkontür zu schaffen. Als die beiden die Frau durch die Scheibe sahen, ergriffen sie die Flucht. Die Wohnungsbesitzerin konnte die Frauen aber ziemlich treffend beschreiben, deshalb nahm die Polizei sie kurz darauf in der Nähe fest. Beide Frauen hatten keine Ausweise und keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sie hatten Einbruchswerkzeug bei sich. Der Sachschaden an der Balkontür liegt bei rund 1000 Euro.