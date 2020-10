Einbruch bei Juwelier

Gegen zehn vor vier heute morgen machten sich die Unbekannten am Sicherheitsgitter vor der Eingangstür in der Mittelstraße zu schaffen. Das konnten sie entfernen und die Tür aufbrechen. Im Geschäfte stahlen sie eine größere Menge an Schmuck aus den Auslagen, dann flüchteten sie ebenso unerkannt, wie sie gekommen waren.

Die Polizei hofft, dass es um diese Uhrzeit eventuell doch noch Zeugen gibt, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Info:

Hinweise an: 02331 / 986 2066