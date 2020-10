Polizei sucht Schmuckdiebe

Gegen 03:50 Uhr heute Morgen machten sich die Unbekannten am Sicherheitsgitter vor der Eingangstür in der Mittelstraße zu schaffen. Das konnten sie entfernen und die Tür aufbrechen. Im Geschäft stahlen sie eine größere Menge an Schmuck aus den Auslagen, dann flüchteten sie ebenso unerkannt, wie sie gekommen waren.

Die Täter waren mit einem dunklen Opel Vectra unterwegs. Ein heller Rallystreifen zieht sich über das komplette Fahrzeug, welches vermutlich im Front- oder Heckbereich beschädigt ist. Das zuvor geklaute Kennzeichen lautet: EN–KP8887.

Weitere Hinweise an: 02331 / 986 2066