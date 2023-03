Einbruch in Elektrogeschäft

Gegen 4.40 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei. Sie waren auf Scheibenklirren in der Marienstraße aufmerksam worden. Ein roter Audi-Sportwagen wartete wohl mit laufendem Motor vor dem Elektro-Fachgeschäft dort. Als der Fahrer die Zeugen bemerkte, drückte er auf die Hupe. Daraufhin kamen zwei maskierte Männer durch eine eingeschlagene Scheibe aus dem Laden. Sie trugen weiße Ganzkörperoveralls. Auf einer der Masken sei ein Totenkopf-Muster gewesen. Die Leute luden Taschen in den Kofferraum, stiegen in das Auto und fuhren schnell in Richtung Hochstraße davon. Die Zeugen merkten sich das Nummernschild, das ist aber offenbar gestohlen.