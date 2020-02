Einbruch in Kleingartenanlage

Ein Zeuge gab an, dass der Einbruch zwischen 00:00 Uhr und 08:30 Uhr passiert sein muss. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Täter an fünf Gartenlauben im Ginsterweg zu schaffen. Zum Teil öffneten sie gewaltsam die Lauben oder Lagerräume. Was genau geklaut wurde, ist bislang noch nicht klar. Bei Hinweisen meldet euch bei der Polizei (Nummer: 02331-986-2066).