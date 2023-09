Einbrüche aufgeklärt

Es geht um eine Einbruchsserie in 14 unterschiedlichen Kleingartenanlagen im gesamten Stadtgebiet - über 100 Fälle seit Anfang März. Bei einigen sind Videoaufnahmen entstanden, die die Beamten der Kripo auswerten konnten. So kamen sie auf den mutmaßlichen Täter - sie erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. Dort fanden sie Diebesgut aus Laubenaufbrüchen. Rund 40 Einbrüche können die Ermittler dem Mann bereits zuordnen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.