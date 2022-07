Eine haarige Gefahr

Grund waren fünf Nester an zwei Bäumen unmittelbar neben einem Spielplatz. Den Befall hat der Stadtordnungsdienst nach Hinweisen von Anwohnerinnen und Anwohnern in der Sievekingstraße vorgefunden. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hagen konnten aber nicht alle Nester entfernt werden.

Die Feuerwehr hat die Nester im unmittelbaren Gefahrenbereich mit einem Spezialsauger und unter Tragen eines Vollschutzes entfernt sowie mit Sprühkleber gesichert. Aufgrund des unwegsamen Geländes für die Drehleiter konnten die Einsatzkräfte die weiteren Nester jedoch nicht erreichen. Die Feuerwehr hat den betroffenen Bereich abgesperrt. Der Eigentümer wurde informiert und aufgefordert, die restlichen Nester so schnell wie möglich von Fachfirmen beseitigen zu lassen.