Eine Tour für Fotofreunde

Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 10:02

Auf der Route der Industriekultur gibt es ein neues Angebot für Fotofans. Dafür sorgt eine Fotowalk-Reihe mit dem Titel Architektur und Astern". Bis in den Herbst werden verschiedene Touren angeboten, eine führt auch in Freilichtmuseum bei uns in Hagen.

© LWL-Freilichtmuseum Hagen

Überall gibt es lohnende Motive und Perspektiven, allein schon das Freilichtmuseum, dass 200 Jahre Handwerksgeschichte im Ruhrgebiet präsentiert. Fotografiebegeisterte entdecken auf den Touren Zechen, Halden und Industrieanlagen und lernen, die besondere Atmosphäre fotografisch festzuhalten.

Geleitet werden die Veranstaltungen von einem Coach, der praktische Tipps zu Kameraeinstellungen, Bildgestaltung und Techniken wie Doppelbelichtung oder Instagram-Style vermittelt. Die Walks sind geeignet für alle Könnensstufen, die Kosten liegen bei 25 Euro inklusive Eintritt.

https://www.route-industriekultur.ruhr/fotowalks

