Einige Märkte abgesagt

Bei uns in Hagen hatten die Schausteller schon mitten im Sommer ein Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt, das natürlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. Grundlage des Konzeptes sind die Erfahrungen, die die Schausteller beim Freizeitpark Hagorado im Sommer auf dem Höing gemacht haben. So wird es an den Ess-Buden einen Draußen-Verkauf oder Bedienung am Tisch geben. Große Rückendeckung für den Weihnachtsmarkt in Hagen gibt es auch vom Einzelhandel und von allen Fraktionen im Rat. Die Planungen sind natürlich abhängig von der Entwicklung der Pandemie und auch von den Corona-Vorschriften, die Land und Bund vorgeben.