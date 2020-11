Einkaufen ohne in der Schlange zu stehen

Kunden haben die Möglichkeit Artikel einzuscannen und direkt auf dem Handy zu bezahlen. Danach wird das Gekaufte in eine spzielle Tasche gelegt und man kann das Geschäft verlassen. Das System soll unter anderem dazu dienen, lange Schlangen an der Kasse zu vermeiden. Besonders in der Weihnachtszeit kommt es häufig zu großem Andrang im Buchhandel. Dabei ist eine Infektionsgefahr nicht auszuschließen. Die neue Funktion soll dem entgegenwirken. Auch im Sportgeschäft Decathlon ist ein ähnliches Modul in der Testphase.

