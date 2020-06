Im Jahr 2016 lag der NRW-Schnitt bei drei Einkommensmillionären pro 10.000 Einwohner, das ist ein Anstieg von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hagen liegt trotz steigender Zahlen weiter unter dem Schnitt. In unserer Stadt sind es 34 erfasste Einkommensmillionäre. Nachbar Herdecke belegt den zweiten Platz bei der höchsten Millionärsdichte in NRW. Die Zahlen stammen aus den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016. Als Einkommensmillionär bezeichnet man eine Person, die in einem Kalenderjahr Einkünfte in Höhe von einer Million Euro erzielt.