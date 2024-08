Einsamkeit hat viele Gesichter

Einsam ist, wer sich einsam fühlt. Um dem entgegenzuwirken, hat die AWO diese Woche mehrere Veranstaltungen rund um das Thema Einsamkeit geplant. Am Mittwoch (14.08) gibt es einen Workshop zur Smartphonenutzung und zwei Konzerte in der Begegnungsstätte Westerbauer. Am Freitag (15.08) gibt es dort eine Infoveranstaltung zum E-Rezept.

Was es mit dem Phänomen Einsamkeit auf sich hat, hört ihr im Beitrag.

© Radio Hagen

Anlaufstellen

Fühlst du dich einsam und brauchst jemanden zum Reden? Dann kannst du dich an folgende Stellen wenden: