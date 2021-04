Einsatz bei Bechem

Heute morgen gab es einen Einsatz der Feuerwehr an der Weststraße bei Bechem. Die Brandmeldeanlage hatte angeschlagen. Die Sache hat zwar gequalmt, ist am Ende aber kein großes Ding. Nach Angaben der Feuerwehr ist in einer Werkshalle eine Ölleitung undicht gewesen.