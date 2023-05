Einsatzende am Silo

Sie haben es geschafft. Die Feuerwehr hat nach zwölf Tagen den Einsatz am Silo in Kabel beendet. Um 21 Uhr gab es gestern die Meldung „Feuer aus“. Die Einsatzstelle konnte an den Betreiber des Kraftwerkes übergeben. Der Einsatz war der längste in der Geschichte der Feuerwehr Hagen - entsprechend froh sind alle Beteiligten, dass er nun vorbei ist.