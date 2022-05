Einschränkungen bei der Bahn..

Die Bauarbeiten in Schwerte und fangen am 27ten Mai an und dauern bis zum 10ten Juni. Für den Regionalexpress 7 bedeutet das in der Zeit: Die Haltestellen in Bönen, Unna, Holzwickede und Schwerte entfallen.

Beim ICE Bonn Berlin werden die Züge über Dortmund umgeleitet, ohne dort zu halten. Die Fahrzeit verlängert sich um 10 Minuten. Entsprechend kommen die Züge in Richtung Süden 10 Minuten später in Hagen an. Weitere Details auch über Anschlusszüge und andere betroffene Linien gibt es über einen Link auf unserer Homepage.

Link: bauinfos.deutschebahn.com/nrw