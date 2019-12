Einsteigertraining Laufen beim TV Hasperbach

Die Laufgruppe des Vereins bietet einen Kurs für Anfänger und Wiedereinsteiger an. Das Ziel ist es dabei, am Ende des Kurses 30 Minuten ohne Unterbrechung laufen zu können. Man kann erst mal zum Probetraining kommen, nach zwei Wochen müsste man dann wissen, ab man dabei bleibt; in diesem Fall ist die übliche Gebühr für Vereinsmitgliedschaft fällig. Zweit und Ort findet Ihr auf unserer Homepage.

Treffpunkt mit Zeit: 6. Januar 2030 um 1800 Uhr am Eingang der Bezirkssportanlage in Haspe.