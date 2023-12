Eintracht ausgeschieden

Eintracht konnte dabei nicht an die Form der letzten Heimspiele anknüpfen und lief permanent einem Rückstand hinterher. Zwischen der achten und 18. Minute setzten sich die Gäste aus Ostwestfalen auf fünf Tore ab, zur Halbzeit führten sie bereits mit sieben.

Diese Differenz konnte Eintracht auch in der 2. Halbzeit nie mehr ernsthaft verkürzen, so dass der TuS Nettelstedt am Ende ein verdienter Sieger ist und somit ins Viertelfinale des DHB-Pokals einzieht.