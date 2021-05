Eintracht bleibt ungeschlagen

Zwei Siege, ein Unentschieden: Die Handballer sind also auf Zweitligakurs. Am Ende war es ein gewonner Punkt gegen Hildesheim. Die Gäste führten zur Halbzeit mit vier Toren, aber der VfL Eintracht kam zurück, führte am Ende sogar mit einem Tor. Mit dem Schlusspfiff verwandelte Hildesheim dann noch einen Siebenmeter zum Ausgleich. Auf das gesamte Spiel gesehen ging das Ergebnis in Ordnung. „Wir haben am Ende nicht mehr verdient“, sagte Trainer Stefan Neff. Am Samstag spielt Eintracht in Rostock.