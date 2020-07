Eintracht in der Volmegalerie

Dienstag und Mittwoch Nachmittag kommt Trainer Stefan Neff mit seinen Spielern in die Volmegalerie. Das Saisonziel ist, möglichst oben mit dabei zu sein - optimalerweise am Ende auf Platz 1 zu landen, so Neff.

Neben dem Drittliga-Team präsentieren sich auch die anderen Abteilungen der Eintracht.





INFOS:

04. und 05. August - 16-20 Uhr in der Volme Galerie im Rahmen des Programms ,,Verein-te Ferien“