Eintracht ist Tabellenführer

Damit sicherten sich die Eintrachtler den dritten Sieg im Dritten Spiel und führen aktuell dank des besten Torverhältnisses die Tabelle an. Und auch die Basketballer von Phoenix Hagen hoffen am Wochenende auf einen Heimsieg am Ischeland. Sonntagnachmittag kommt Liga-Rivale Rasta Vechta in die Krollmann Arena.