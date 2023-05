Eintracht siegt

Es war ein Spiel, in dem sich keine Mannschaft vor 768 Zuschauern am Ischeland vorzeitg absetzen konnte. Folgereichtig stand es zur Pause 19:19. Auch im zweiten Abschnitt blieb es immer eng. Eintracht bestätigte am Ende ihre Heimstärke in der zweiten Saisonhälfte und rückte in der Tabelle zunächst auf Platz zehn vor. Am nächsten Freitag kommt es zum so genannten "Summermatch" gegen den TV Hüttenberg in Iserlohn.