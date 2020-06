Eintracht versteigert Trikots

Das letzte Hemd der Eintracht geht in dieser Woche an die Pelmke. Die Handball-Profis von Eintracht Hagen versteigern ihre Heimtrikots zugunsten von caritativen und sozialen Einrichtungen. Der Handball-Drittligist will so Geld für sie sammeln aber auch auf ihre Arbeit aufmerksam machen.

© Eintracht Hagen