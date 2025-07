Eisparty für den guten Zweck

Das Prinzip ist einfach: Für einen einmaligen Spenden- Beitrag von 5 Euro, Kinder zahlen 4 Euro, werden die Becher immer wieder mit Eis aufgefüllt. Von 14 bis 17 Uhr wird der Außenbereich der Einrichtung dann zur Eisparty mit guter Laune, Musik und Schlemmen ohne Ende für den guten Zweck. Der gesamte Erlös der Aktion geht in diesem Jahr an das Kinder – und Jugendhospiz `Sternentreppe` und an die Caritas Hagen.