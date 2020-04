Elefantenbaby im Zoo Wuppertal geboren: Hier geht's zu den Livekameras

In der Nacht zu Dienstag wurde ein Elefantenbaby im Zoo Wuppertal geboren. Es ist der zweite Nachwuchs binnen weniger Wochen, nachdem "Tsavo" im März das Licht der Welt erblickte und nun ein Geschwisterchen bekommt. Im Livestream des Zoos kann man schon einen Blick auf das Neugeborene erhaschen.

Wie der Neuling in der Wuppertaler Elefantenherde heißt, ist noch nicht bekannt. Ihr könnt euch das Baby derweil per Livekameras anschauen. Die hat der Wupptertaler Zoo bereitgestellt. Quasi in jede Ecke des Geheges kann man schauen und sehen, wie die Elefanten-Mama sich wirklich um ihre/n Kleine/n kümmert. Sicher ist schon jetzt, dass sowohl der "neue" Nachwuchs" als auch Bruder Tsavo nach dem Ende der Corona-Pandemie und zur Wiedereröffnung des Zoologischen Gartens in Wuppertal die neuen Attraktionen sein werden.

Der Zoo Wuppertal bietet Livekameras für das Elefantengehege an.