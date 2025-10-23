Navigation

Elizabeth Olsen will nur noch Kinofilme drehen

Veröffentlicht: Donnerstag, 23.10.2025 07:39

Elizabeth Olsen setzt auf das Kino: Sie will keine Filme mehr drehen, die exklusiv auf Streaming-Plattformen zu sehen sind, und betont die Bedeutung gemeinsamer Erlebnisse im Saal.

15. Governors Awards in Los Angeles
© Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

«Avengers»-Star

Los Angeles (dpa) - Elizabeth Olsen will nur noch in Kinofilmen mitspielen. «Wenn ein Film unabhängig produziert und nur an einen Streaming-Anbieter verkauft wird, dann okay. Aber ich will nichts drehen, bei dem das der Hauptzweck ist», sagte die Schauspielerin («Avengers», «The Assessment») im Interview mit «InStyle».

Ihrer Ansicht nach sei es «wichtig für Menschen, sich als Gemeinschaft zu versammeln, andere Menschen zu sehen, zusammen an einem Ort zu sein». Aus diesem Grund sei sie auch ein Sport-Fan. «Ich finde es sehr beeindruckend, wenn Menschen zusammenkommen für etwas, das sie begeistert», sagte die 36-Jährige. Sie klagt den fehlenden menschlichen Austausch in der Film-Branche an: «Wir führen nicht einmal mehr Vorsprechen persönlich durch.»

