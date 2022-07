Elodea: Wieder grünes Zeug auf Hagener Seen

Der grüne Teppich kommt von der Wasserpflanze Elodea, die von meisten Anliegern an den Seen nur resigniert-wütend "Wasserpest" genannt wird.

Der explosiv wachsenden Pflanze kann man nicht wirklich beikommen. Der Ruhrverband als Seebesitzer unterhält ein eigenes Forschungsprogramm, um ihre Überlebensbedingungen zu erforschen und Mittel gegen sie zu finden - bislang hat nichts funktioniert: Die Bearbeitung des Untergrundes nicht, auch Harken oder die Ansiedlung von Lichtkonkurrenten wie anderen Algenarten nicht.





Das einzige, was man machen kann, ist mit einem speziellen Boot regelmäßig mähen. Allerdings teilen sich Hengstey- und Harkortsee ein kleines Mähboot. An anderen Seen gibt es ein deutlich wirksameres Boot, das auch mit GPS-Unterstützung effizienter mähen kann.