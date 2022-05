Eltern reden mit Wolfgang Jörg

Dadurch haben viele Familien Probleme, weil Kitas geschlossen bleiben. Aber auch um Themen, wie fehlende Arbeitskräfte und Elternbeiträge ging es in dem Gespräch. Der SPD-Politiker und die Eltern waren oft einer Meinung. Jetzt will man sich an ver.di und Menschen auf Landesebene wenden, sagt Heidi Müller vom Jugendamtselternbeirat.

© Radio Hagen