Elton John feiert 35 Jahre ohne Alkohol

Berlin (dpa) - Pop-Legende Elton John hat sich von seiner Familie für 35 Jahre ohne Alkohol hoch leben lassen. Der 78-Jährige postete auf Instagram ein Foto mit Glückwunschkarten und Blumen. «Wir sind so stolz auf dich», stand auf einer Karte, die seine Söhne Zachary und Elijah unterzeichnet hatten. «Wir sind unglaublich stolz auf dich», steht auf einer anderen. Hinter den Karten sind Blumensträuße zu erkennen.

Der «Rocket Man»-Sänger kommentierte das Bild mit den Worten: «Dankbar für all die Liebe an meinem Abstinenzgeburtstag.» In einem Interview des «People»-Magazins hatte der Sänger im vergangenen Jahr gesagt, dass er 1990 nüchtern geworden sei. «Und ab diesem Moment begann ich zu verstehen, was in meinem Leben fehlte: Demut, Dankbarkeit und Glaube», erzählte Elton John. Der Popstar hat mit seinem Mann David Furnish zwei Söhne.