Vorstellen brauchen wir ihn euch nicht. Seit 2003 treibt Jürgen Bangert nun als "Elvis Eifel" seine Späße am Telefon mit seinen Hörerinnen und Hörern im Radio. Aber selbst seine 'Opfer' müssen am Ende mit lachen - wenn auch nicht immer. Und weil Elvis das noch viele Jahre weitermachen möchte, benötigt er eure Unterstützung. Ihr habt gerade jemanden im Kopf, dem mal ein Streich gespielt werden sollte? Dann nutzt das Formular und tretet mit Elvis direkt in Kontakt! Er freut sich auf jede neue Nachricht.

Elvis Eifel - überall wo es Podcasts gibt