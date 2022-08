Elvis Eifel - Der Podcast: "Kanu ahoi"

© radio NRW

Vorstellen brauchen wir ihn euch nicht. Seit 2003 treibt Jürgen Bangert nun als "Elvis Eifel" seine Späße am Telefon mit seinen Hörerinnen und Hörern im Radio. Aber selbst seine 'Opfer' müssen am Ende mit lachen - wenn auch nicht immer. Und weil ihr nicht genug von ihm bekommen könnt, ist Elvis nun unter die Podcaster gegangen. Somit steht euch Elvis rund um die Uhr zur Verfügung. Hier bekommt Ihr außerdem den "Directors-Cut" - die Original-Telefonate in längerer Version. Elvis wird sich mit Kollegen und ehemaligen "Opfern" über die Telefonate aus den letzten zwei Jahrzehnten unterhalten. Wir erfahren auch, wie es ihm dabei ergangen ist und wobei er selbst mal ins Schleudern gekommen ist. Viel Spaß beim Zuhören und bitte nicht erschrecken, wenn dabei das Telefon klingelt. Es muss ja nicht unbedingt Elvis Eifel dran sein.