Emil Aktion 2023 - Emils zweiter Tag

Die Emil Aktion läuft wie am Schnürchen. Gestern (16.10.) war unser kleiner Leuchtelch an der Emil-Schumacher-Grundschule. Heute (17.10.) war die Kath. Grundschule Wesselbach dran. Die beiden ersten Klassen haben da gelernt, wofür Emil eigentlich ist und warum er ihnen auf dem Schulweg so sehr hilft.

© Radio Hagen

Liebe Autofahrer, wenn Emil leuchten seht, bitte aufpassen. Wir verteilen in dieser und der nächsten Woche unseren kleinen Leuchtelch in den ersten Klassen der Hagener Schulen und machen den Schulweg damit etwas sicherer. Und nebenbei freuen sich die Kinder natürlich auch immer wie Bolle über den kleinen Emil. Morgen (18.10.) geht es weiter, da sind wir an der Grundschule Friedrich Harkort.