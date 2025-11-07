Emil an der Astrid-Lidgren-Schule

Zwei Wochen lang haben Radio Hagen und die Polizei Hagen Erstklässlerinnen und Erstklässlern gezeigt, wie sie sicher zur Schule kommen. Mehrere hundert Kinder in Hagen haben dabei ihren eigenen reflektierenden Emil-Anhänger bekommen – als sichtbares Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Dabei haben sie auch gelernt, was an dem Emil so wichtig ist.

© Radio Hagen

Mit dem Besuch in der Astrid-Lindgren-Schule endet die Aktion in diesem Jahr.