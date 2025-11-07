Emil an der Astrid-Lidgren-Schule
Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 09:43
Zum Abschluss der diesjährigen Emil-Aktion war der Radio-Elch heute an der Astrid-Lindgren-Schule zu Gast. Hier gibt es die Infos!
Zwei Wochen lang haben Radio Hagen und die Polizei Hagen Erstklässlerinnen und Erstklässlern gezeigt, wie sie sicher zur Schule kommen. Mehrere hundert Kinder in Hagen haben dabei ihren eigenen reflektierenden Emil-Anhänger bekommen – als sichtbares Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Dabei haben sie auch gelernt, was an dem Emil so wichtig ist.
Mit dem Besuch in der Astrid-Lindgren-Schule endet die Aktion in diesem Jahr.