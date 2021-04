Emst ohne Wasser

Die Pumpstation am Wasserlosen Tal kann dadurch nicht betrieben werden, entsprechend kann es in Teilen von Emst Druckschwankungen geben. Betroffen sind laut Enervie alle Straßen, die sich (in Fahrtrichtung stadtauswärts) rechts des Wasserlosen Tals und rechts der Karl-Ernst-Osthaus-Straße befinden. Das Wasser ist zwischen 8 und 16 Uhr immer wieder weg. Die Haushalte sollten sich besser Wasservorräte anlegen. Außerdem kann nach den Arbeiten zunächst trübes Wasser aus der Leitung kommen. Dann sollte man einfach so lange laufen lassen, bis dass das Wasser wieder klar ist.