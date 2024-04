Emst: Spatenstich für neues Fußballfeld

Hintergrund

Die Spielvereinigung Hagen 1911 ist letztes Jahr in ein neues Vereinsheim an die Bezirkssportanlage Emst gezogen. Der vorhandene Platz reicht jedoch nicht für alle Mannschaften aus. Aktuell wird deshalb noch der Ascheplatz am alten Standort (Loheplatz) bespielt. Da hier aber ein Neubaugebiet entstehen soll, muss der Ascheplatz weichen und ein neues Spielfeld her - am neuen Standort.





Kunstrasen statt Asche

Der neue Kunstrasenplatz an der Haßleyer Straße wird 90 x 60 Meter groß sein und rund 1,5 Millionen Euro kosten. Um das Bauprojekt zu realisieren, mussten zunächst knapp 25.000 Kubikmeter Erde aufgeschüttet werden, damit eine ebenerdige Fläche entsteht. Anschließend wird Kalk und Zement aufgeschüttet, um die Tragfähigkeit zu garantieren und den Zeitplan einzuhalten.

Bis zur Fertigstellung wird der alte Ascheplatz noch genutzt, um keine Einschränkungen im Spielbetrieb zu haben. Sobald der neue Kunstrasenplatz in Betrieb genommen werden kann, startet dann der Rückbau am Loheplatz.