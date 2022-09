Emster Grundschüler in der Bezirksvertretung Mitte

Emster Grundschüler haben am Nachmittag in der Bezirksvertretung Mitte für eine Sanierung des Emster Basketball-Käfigs getrommelt. Der Platz im Fritz Steinhoff Park ist in einem schlechten Zustand, für die Nutzer durchaus gefährlich.