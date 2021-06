Seit dem Wochenende regen Politiker an, die Maskenpflicht auf den Prüfstand zu stellen. Darunter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Allerdings: Die Sache mit den Masken - ist Sache der Länder. Und bei uns in NRW ist Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann der "Herr der Masken".

Wir haben beim Gesundheitsministerium deshalb nach dem aktuellen Stand gefragt: Karl-Josef Laumann ließ uns schriftlich wissen, dass in seinem Ministerium die Maskenpflicht permanent auf Verhältnismäßigkeit geprüft wird. Mit einem entscheidenden Satz: "Bei den derzeit sinkenden Infektionszahlen kann ich es mir durchaus vorstellen, die Maskenpflicht in bestimmten Außenbereichen zur Debatte zu stellen." Das ist zwar sehr vorsichtig formuliert, heißt aber im Klartext, der Wegfall der Maskenpflicht im Freien wird kommen - aber nicht pauschal. Denn Laumann schränkt ein: Es gebe Bereiche, in denen man weiterhin an der Maskenpflicht festhalten sollte, zum Beispiel bei größeren Menschenansammlungen, wie etwa Warteschlangen.

Intensivmediziner: Für Ende der Maskenpflicht drinnen braucht es hohe Impfquote

Inzwischen haben sich auch mehrere Wissenschaftler sowie Intensivmediziner für eine Lockerung der Maskenpflicht an der frischen Luft positioniert. Die Maskenpflicht in Gebäuden beziehungsweise allgemein innen aufzuheben, wäre aber noch sehr verfrüht, wie es Gernot Marx, der Chef der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) der "Rheinischen Post" erklärt hat. Für ein Wegfallen der Maskenpflicht drinnen benötige es eine Impquote von 70 Prozent.

Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen?

Bislang scheint es so zu sein, dass auch weiterhin in Schul- und Klassenräumen Maske getragen werden muss. Bis auf die AfD fordere dies auch offenbar kein Politiker in NRW. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die ist zum Beispiel dafür, dass es in den Schulen bei der Maskenpflicht bleibt. Denn: Viele Klassenräume ließen sich gar nicht richtig oder kaum lüften.

Autor: José Narciandi