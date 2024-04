Endgültiges Aus: Douglas-Verwaltung verlässt Hagen

Douglas hatte bereits 2017 seinen Hauptsitz von Hagen nach Düsseldorf verlegt. Seitdem arbeiten am Firmensitz in Bathey noch etwa 300 Beschäftigte. Da die Räumlichkeiten im Hagener Norden seit der Verlegung deutlich zu groß sind, hat Douglas in den letzten Monaten nach einem neuen Standort in der Region gesucht. In Hagen sei man dabei nicht fündig geworden, sagte eine Sprecherin auf Radio Hagen Anfrage. Deshalb habe man sich zum Umzug nach Dortmund entschieden. Bis Ende des Jahres soll das Gebäude in Hagen vollständig geräumt sein.