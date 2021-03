Endlich wieder in den Urlaub

Das schätzt Janek Kraus so ein, er ist Mitgeschäftsführer beim Reiseunternehmen Wikinger in Hagen. Der Trend zeige sich jetzt schon. Ein zweiter Trend, dass die Urlauber sich im Urlaub bewegen wollen: Zu Fuß oder per Rad – diese Form von Aktivurlaub ist stark nachgefragt. Ab Mai rechnet Kraus mit Reisemöglichkeiten innerhalb Deutschlands und ab Herbst auch ins europäische Ausland.