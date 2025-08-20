Endspurt für Schröders «Warrior»? Weltmeister brauchen Theis

München/Madrid (dpa) - Dieser Superlativ war für Dennis Schröder etwas zu wenig der Anerkennung. Als der deutsche Basketball-Kapitän in der Interview-Zone gesagt bekam, er und sein Freund Daniel Theis seien das wohl beste Duo in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland, unterbrach Schröder direkt und fragte: «Nur in Deutschland?» Der Reporter korrigierte sich zügig und dehnte das Lob für das Weltmeister-Duo geografisch noch etwas aus.

Der «kleine, große Bruder», wie Schröder seinen langjährigen Buddy Theis nennt, wird in diesem EM-Sommer zur Schlüsselfigur für die deutschen Basketballer. Zwei Jahre nach dem WM-Triumph von Manila könnte die Europameisterschaft (27. August bis 14. September) Theis' letztes großes Turnier werden. Schließlich ist der Center 33 Jahre alt und immer anfälliger für Verletzungen.

Experte: «Man braucht ihn unbedingt»

Die NBA hat er in diesem Winter in Richtung AS Monaco verlassen. Dort fehlte Theis wegen Knieproblemen längere Zeit. Diese machten dem NBA-Finalisten von 2022 auch in der Vorbereitung mit dem Nationalteam noch zu schaffen. Theis setzte zweimal gegen Slowenien sowie einmal gegen Serbien aus. Sein einziger Einsatz war das Supercup-Halbfinale gegen die Türkei, bei dem er noch etwas rostig aussah und sich einige einfache Fehlwürfe erlaubte.

Die beiden Spanien-Spiele in Madrid am Donnerstag (21.00 Uhr) sowie in Köln am Samstag (19.00 Uhr) werden so nicht nur zum sportlichen Gradmesser - sondern auch zum Stresstest für Theis' Körper. Halten die Knie? Was macht die Fitness? «Die wenigen Spiele müssen reichen. Am Ende fehlt ihm gar nicht so viel. Es war noch nicht die Physis und noch nicht das Vertrauen in seinen Körper zu sehen, wie wir es kennen», sagte Ex-Nationalspieler Per Günther.

Günther und Theis liefen einst gemeinsam in Ulm auf. Während Aufbauspieler Günther Schluss gemacht hat und als TV-Experte für MagentaSport den Sport analysiert, ist Theis noch immer dabei - und wertvoll wie eh und je. «Man braucht ihn unbedingt. Er ist der defensive Anker. Gerade weil es viele Fragezeichen gibt, ist Daniel umso wichtiger», sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur.

Medaillenchancen hängen an Theis

Bundestrainer Alex Mumbru moderiert seit Wochen einen Kader, der mit Verletzungen, Wehwehchen und Krankheiten zu kämpfen hat. Unter dem Korb ist die Not in diesem Sommer groß, denn in Moritz Wagner (Kreuzbandriss) und NBA-Meister Isaiah Hartenstein (Absage nach langer Spielzeit in den USA) fehlen dem Spanier zwei hochklassige Profis. Ist Theis nicht fit, schwinden die Medaillenchancen enorm.

Geht es nach Schröder, gibt es das Zusammenspiel der beiden Freunde nicht nur im Nationaltrikot - sondern künftig auch in Amerika. «Ich würde gerne mit Daniel in einem NBA-Team zusammenspielen. Ich kenne ihn, seit ich 15 bin. Wenn ich auf den Court gehe und er auch da ist, verstehen wir uns blind», sagte Schröder über Theis.

Nächste Generation wartet

Doch dass der 2,03 Meter große Center, den Schröder «mein Warrior» nennt, noch einmal in die beste Liga der Welt zurückwechselt, gilt als unwahrscheinlich. In der NBA ist Theis über die Jahre unter anderem für die Boston Celtics, die Houston Rockets und zuletzt die New Orleans Pelicans aufgelaufen.

Auch im Nationalteam könnte dieser Sommer zum letzten großen Hurra werden. 2026 steigt kein großes Turnier, bei der WM in Katar 2027 wäre Theis 35. Und Olympia in Los Angeles ist noch einen Sommer weiter weg. Die nächste Generation um die NBA-Youngster Ariel Hukporti und Tristan da Silva steht aber bereit. Orlando-Profi Da Silva soll schon in diesem Sommer eine größere Rolle spielen.