Energie aus Erdwärme

Dafür sind Messungen gemacht worden. Die Ergebnisse zur Erkundung der tiefen Schichten bestätigen die ursprünglichen Prognosen , dass die dabei gesuchten Kalksteinschichten existieren. Und zwar in einer Tiefe von 3-4 tausend Metern. Das Team plant nun die nächsten Schritte. Eignen sich die 350 Mio. Jahre alten Gesteinsformationen im Hagener Untergrund in Tiefe, Temperatur und Ergiebigkeit zur energetischen Nutzung? Der Papierhersteller Kabel Premium Pulp & Paper, einer der größten Arbeitgeber in Hagen, möchte seine Papiertrocknung und damit seinen Wärmebedarf nachhaltig und zukunftssicher aufstellen.