Außerdem hat sie Forderungen an die Politik, um Energie bezahlbarer zu machen, sagt Janine Pühl von der Verbraucherzentrale in Hagen: "Die Abschaffung der EEG-Umlage sollte so schnell wie möglich umgesetzt werden. Die Stromsteuer muss auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden, und: Erhöhte Heizkosten sollten bei Leistungen im Rahmen von Hartz IV individueller und wohlwollender geprüft werden." Den Heizkostenzuschuss möchte die Verbraucherzentrale annähernd verdoppelt wissen.





Der Forderungskatalog geht noch weiter und bezieht etwa den Strombedarf mit ein, der "realistisch abgedeckt" werden soll.





Weiter Informationen und auch Hinweise auf Onlinevorträge gibt es hier: verbraucherzentrale.nr/energiepreise