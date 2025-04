Enervie: 64,4 Mio Gewinn

Zu den herausfordernden Bedingungen gehören nach Ansicht von Höhne: der Russland-Ukrainekrieg, ein hohes Preisniveau, eine ausgeprägte Volatilität auf den Energiemärkten und allgemein deutschlandweite wirtschaftliche Unsicherheiten.

Im vergangenen Jahr lag der Gewinn zwar dreieinhalb Millionen höher, aber das sei ein Rekordjahr gewesen.

Die Enervie will im kommenden Jahr ihre Beschaffungsstrategie ändern; bisher hat man vor allem mit langfristigen Verträgen bei der Beschaffung von Energie gearbeitet. Künftig soll es möglich sein, marktnäher zu reagieren.

Enervie schüttet 17 Mio Euro als Dividende an seine Anteilseigner aus.

Das Unternehmen arbeitet weiter an seiner Dekarbonisierung: im Jahr 2040 will Enervie klimaneutral arbeiten können. Die Enervie beschäftigt konzernweit 1100 Mitarbeiter und will sich personell verstärken und in den Netzausbau investieren.