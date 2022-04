Enervie: Energie wird teurer

Seine Krise aus dem Jahr 2014 hat der Versorger überstanden und er legt mit der Bilanz für 2021 einen Umsatz von 1,2 Milliarden vor. Davon sind 47 Mio Gewinn vor Steuern, und so kann Enervie seinen Anteilseignern eine höhere Dividende zahlen.





Allerdings macht der Energiemarkt dem Versorger Sorgen: Die Preise an den Börsen würden steigen, und sie seien sehr volatil.





Die Enervie investiert viel in ihre Netze: 30 Mio Euro gehen in den Ausbau vom Strom-, Gas- und Wasserleitungen. Außerdem bereitet sich das Unternehmen mit Investitionen und mit Kooperationen auf die Energiewende vor. So arbeitet man mit der Stadt Hagen an einem Wasserstoffnetz, baut erneuerbare Energien aus und will auch die Ladeinfrastruktur für E-Autos erweitern.