Enervie stellt Erdgas um

Bundesweit wird die Erdgasversorgung auf H-Gas umgestellt. Der heimische Energieversorger Enervie muss das Gasnetz umstellen und hat vor Ort in Dahl und Hohenlimburg gut zu tun: Gut 6500 gasbetriebene Geräte in Haushalten und Betrieben müssen umgestellt werden.

Die Umstellung beginnt im Januar, sie ist für die Kunden kostenfrei, sie werden per Brief über die Umstellung informiert. Erdgaskunden in anderen Stadtteilen sind nicht betroffen, sie werden bereits mit H-Gas versorgt.





Weitere Informationen

Auf www.enervie-vernetzt.de/Gas/Erdgasumstellung hat ENERVIE Vernetzt ausführliche Informationen für die betroffenen Erdgaskunden zusammengestellt. ENERVIE Vernetzt richtet zudem ein Erdgasbüro in der ENERVIE Zentrale (Hagen-Haßley) ein. Es ist über die kostenlose Hotline 0800. 123 99 50 montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr zu erreichen. Darüber hinaus können auch – aktuell jedoch unter besonderen Corona-Schutzmaßnahmen – Beratungstermine vereinbart werden.