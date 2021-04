Enervie trotzt Corona

Das, was wegen Corona an Einnahmen weggebrochen ist, hat die Enervie mit kurzfristigen Einsparmaßnahmen aufgefangen. Es blieb am Ende sogar Luft, Darlehen aus der Zeit der Restrukturierung zurückzuzahlen. Auch die Aktionäre können sich freuen. Die Enervie will mit 11 Millionen Euro drei Millionen mehr an Dividende ausschütten. Erfreulich auch, dass Zahl der Beschäftigten leicht angestiegen ist. Enervie hat weiter eine hohe Ausbildungsquote. Neu ist ein Vorstandsposten besetzt. Auf Wolfgang Struwe folgt Volker Neumann.