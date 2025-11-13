Navigation

Entertainerin mit viel Lebensfreude - Bambi für Heidi Klum

Veröffentlicht: Donnerstag, 13.11.2025 22:05

Seit 20 Jahren sucht Heidi Klum im Fernsehen Nachwuchs-Models. Sie ist Werbeikone, Moderatorin, Superstar. Jetzt ist sie zum dritten Mal mit einem Bambi geehrt worden.

Bambi-Verleihung
© Peter Kneffel/dpa

Auszeichnung

Grünwald (dpa) - Model und Moderatorin Heidi Klum (52) möchte mit ihrer Show «Germany's Next Topmodel» Menschen sichtbar machen, die oft übersehen werden. Das sagte sie bei der Verleihung des Bambi in Grünwald bei München. Sie wurde in der Kategorie Entertainment ausgezeichnet. «Ich stehe hier mit ganz viel Dankbarkeit.» 

Laudatorin Naomi Campbell würdigte ihre Modelkollegin als geborene Entertainerin mit unverkennbarer Lebensfreude. Um so lange in der Branche zu bestehen, müsse man sich immer wieder neu erfinden - und Heidi Klum sei darin Weltmeisterin, sagte Campbell. «Ich bin mir sicher, dass Du diese Branche weiterhin aufmischen wirst.»

Es ist das dritte goldene Reh für Heidi Klum. Sie hat bereits 2003 und 2015 einen Bambi erhalten. Zu der Gala am Donnerstagabend war sie zusammen mit ihrem Ehemann, dem Musiker Tom Kaulitz, gekommen. 

Die Bambi-Jury hatte vorab mitgeteilt: «Wir feiern Heidi Klum für das, was sie über all die Jahre immer wieder am Set und in Interviews gezeigt hat: Da trifft Disziplin auf unbeschwerte Fröhlichkeit, Professionalität auf warmherzigen Respekt und erfrischende Offenheit.»

© dpa-infocom, dpa:251113-930-290627/1

Weitere Meldungen

Gottschalk irritiert bei Bambi-Vergabe an Cher

Kino & TV Megastar Cher hat einen Bambi bekommen - aber was war nur mit Thomas Gottschalk los?

Bambi-Verleihung

Ehre für das Lebenswerk - Bambi für Roland Kaiser

Künstlerbesuche Seit 50 Jahren steht Roland Kaiser auf der Bühne. Eine außergewöhnliche Karriere, ein Leben für den Schlager und für seine Fans. Dafür hat er nun den Bambi verliehen bekommen.

Bambi-Verleihung 2025

Cate Blanchett übt das Gärtnern

Kino & TV Cate Blanchett ist Vollblut-Schauspielerin. Aber sie sucht sich inzwischen auch andere Herausforderungen.

Bambi-Verleihung
skyline