Entwarnung in Haspe

Nach der Bombendrohung gab es am Abend Entwarnung in Haspe. Die Moschee an der Straße "Im Mühlenwert" hatte eine Droh-Email bekommen und die Polizei alarmiert, die kam mit einer Hundertschaft und sperrte das Gelände an der Enneper Straße weiträumig ab.