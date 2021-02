Erdwärmemessungen fertig

Der ganze Aufwand diente einem Ziel: Man will herausfinden, ob die Papierfabrik ihre energieaufwendige Papiertrockung mit Erdwärme bestreiten kann. Bis das klar ist, dauert es noch. Aber die reine Messung ist prima gelaufen: Die LKW haben mit einer Art Rüttelplatte Stoßwellen in die Erde geschickt. Nach dem Prinzip eines Echolot soll ein Abbild der Erde in 4 km Tiefe entstehen. Es habe sich gezeigt, dass man so eine Messung über zwei Linien von 12 km Länge ganz gut in einer Metropolenregion machen kann. Die Daten müssen nun ausgewertet werden.