Erfolg für die Zivilfahnder

Der Einsatz begann in Altenhagen. Dort hatten die Polizeibeamten beobachtet, wie ein 45 Jahre alter Mann einem anderen etwas Verdächtiges übergab. Anschließend stieg der Mann in sein Auto. Die Polizisten folgten ihm bis nach Meinerzhagen. Dort ging der Mann in einen größeren Gebäudekomplex und verließ ihn anschließend mit zwei großen Plastik-Tüten.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten 10 Kilo Marihuana. Noch in der Nacht wurde der Gebäudekomplex durchsucht. Die Kripo fand drei Männer und eine große Grasplantage mit etwa 750 Pflanzen. Alle vier Männer wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft.