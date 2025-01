Politischer Austausch in der Pelmke

Am Samstag, den 18. Januar 2025, lud der Landesfachausschuss Vielfalt und Integration der CDU-NRW zu einer besonderen Veranstaltung ins Kulturzentrum Pelmke in Hagen ein. Unter dem Motto „Erfolgsbiografien – Vielfalt gestalten, Zukunft bauen!“ diskutierten Expert:innen aus Politik, Justiz und Verwaltung über die Bedeutung von Vielfalt in unserer Gesellschaft.





Die Redner*innen des Abends

Zu den Redner:innen gehörten unter anderem:

Gonca Türkeli-Dehnert, Staatssekretärin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW,

Tijen Ataoğlu, Richterin am Landgericht und Bundestagskandidatin,

Dr. Tatyana Huxhorn, stellv. Bereichsleiterin Bürgerservice und Öffentliche Ordnung der Stadt Oberhausen,

Deniz Ertunç, Beigeordneter der Stadt Viersen,

Kenan Yıldız, Erster Beigeordneter der Stadt Schwerte.





© Radio Hagen / Majlinda Shaqiri

Get-Together im Anschluss

Die Gäste tauschten sich über Erfolgsbiografien aus und diskutierten, wie Chancengleichheit und Diversität gestärkt werden können. Die Veranstaltung wurde abgerundet durch ein Get-Together, bei dem die Teilnehmenden die Möglichkeit hatten, sich zu vernetzen und weiterführende Gespräche zu führen.